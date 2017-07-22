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22 июля 2017
15:29  22 июля 2017 0

Солист «Иванушек» потерял сестру

Старшая сестра Григорьева-Аполлонова занималась концертными костюмами участников группыФото: Vimeo

Старшая сестра солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова умерла в Сочи. Юлии был 51 год.

Причина смерти не сообщается. Как передает Life, Юлия скончалась у себя дома.

Старшая сестра Григорьева-Аполлонова занималась концертными костюмами Андрея и других участников группы.

Это не первая потеря группы в нынешнем году. 29 июня стало известно о смерти бывшего солиста «Иванушек International» Олега Яковлева. Ему было 47 лет. Певец умер из-за отека легких, который возник на фоне цирроза печени.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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