Солист «Иванушек» потерял сестру

Старшая сестра солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова умерла в Сочи. Юлии был 51 год.
Причина смерти не сообщается. Как передает Life, Юлия скончалась у себя дома.
Старшая сестра Григорьева-Аполлонова занималась концертными костюмами Андрея и других участников группы.
Это не первая потеря группы в нынешнем году. 29 июня стало известно о смерти бывшего солиста «Иванушек International» Олега Яковлева. Ему было 47 лет. Певец умер из-за отека легких, который возник на фоне цирроза печени.