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23 июля 2017
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Главные новости Москвы
02:31  23 июля 2017 0

Пассажирский самолет «Симферополь-Москва» совершил аварийную посадку

Пикет по вопросам качества горячей и холодной воды на Химмаше. Екатеринбург , самолет, уральские авиалинии, боинг, полет, небо
Разгерметизация салона самолета привела к экстренной посадкеФото: Анна Майорова © URA.RU

Южная транспортная прокуратура выясняет причины вынужденной посадки пассажирского самолета, летевшего из Симферополя в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с произошедшим Волго-Донской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что пассажирский Boeing-737-800 авиакомпании «Якутия» совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительной версии, причиной инцидента стала разгерметизация салона, после чего автоматически сработала система подачи кислорода через индивидуальные маски. «Ситуация не угрожала безопасности пассажиров. Никто не пострадал. Самолет благополучно приземлился в ростовском аэропорту», -уточнил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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