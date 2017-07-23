02:31 23 июля 2017 0

Разгерметизация салона самолета привела к экстренной посадке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Южная транспортная прокуратура выясняет причины вынужденной посадки пассажирского самолета, летевшего из Симферополя в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с произошедшим Волго-Донской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что пассажирский Boeing-737-800 авиакомпании «Якутия» совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительной версии, причиной инцидента стала разгерметизация салона, после чего автоматически сработала система подачи кислорода через индивидуальные маски. «Ситуация не угрожала безопасности пассажиров. Никто не пострадал. Самолет благополучно приземлился в ростовском аэропорту», -уточнил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.