Глава Сбербанка Герман Греф во время своего выступления перед выпускниками юридического института в Калининграде, 21 июля, рассказал, каких студентов после вуза не возьмут работать в финансовую организацию.
По словам Грефа, чтобы попасть на престижную работу, молодым специалистам необходимо хорошо разбираться в современных компьютерных технологиях, а также обладать знаниями в сфере искусственного интеллекта.
«Назовите мне типы нейронных сетей? Не знаете, двоечники! Хочу вам сказать, что это недопустимо. Вы — студенты вчерашнего дня. Товарищи юристы, забудьте свою профессию», — цитирует «Федеральное агентство новостей» главу Сбербанка.
Также Греф подчеркнул, что в 2016 году из банка ушли 450 юристов, занимающихся подготовкой исков, так как нейронные сети готовят документы лучше, чем выпускники Балтийского федерального университета.
По мнению главы финансовой организации, студентам нужно выбрать курс «Сomputer science» и изучить его, чтобы стать современным специалистом.