В Италии поймали банду, грабившую банкоматы в масках Трампа

В Италии задержали банду, грабившую банкоматы в масках президента США Дональда Трампа. Членами преступной группировки оказались два брата 26 и 30 лет.
Итальянские силовики предполагают, что мужчины могли совершить десятки ограблений банков на сумму в 100 тысяч евро. Возможно, надеть маски американского лидера на время налетов их вдохновил фильм «На гребне волны».
По информации полицейских, подозреваемые подбрасывали в помещение кредитной организации, где находятся банкоматы, небольшие бомбы. После одного из таких взрывов их и задержали. Данный метод прозвали «сурком», потому что используемое ими взрывное устройство имеет форму длинной и узкой лопаты с фитилем, что напоминает норку животного, передает «Федеральное агентство новостей».