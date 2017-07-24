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24 июля 2017
19:40  24 июля 2017 0

В Италии поймали банду, грабившую банкоматы в масках Трампа

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Бандиты скрывались под масками ТрампаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Италии задержали банду, грабившую банкоматы в масках президента США Дональда Трампа. Членами преступной группировки оказались два брата 26 и 30 лет.

Итальянские силовики предполагают, что мужчины могли совершить десятки ограблений банков на сумму в 100 тысяч евро. Возможно, надеть маски американского лидера на время налетов их вдохновил фильм «На гребне волны».

По информации полицейских, подозреваемые подбрасывали в помещение кредитной организации, где находятся банкоматы, небольшие бомбы. После одного из таких взрывов их и задержали. Данный метод прозвали «сурком», потому что используемое ими взрывное устройство имеет форму длинной и узкой лопаты с фитилем, что напоминает норку животного, передает «Федеральное агентство новостей».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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