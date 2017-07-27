Отец известного теннисиста арестован за совращение малолетних

В американском штате Калифорния полиция задержала по подозрению в педофилии отца знаменитого австралийского теннисиста Марка Филиппуссиса — Николаса. Об этом сообщает телеканал 360.
В ходе обысков в доме 68-летнего тренера полицейские нашли улики, указывающие на интимную связь пенсионера с двумя учениками, не достигшими 14-летнего возраста. Помимо этого, Филиппусис-старший обвиняется в совращении еще двоих малолетних детей. «На данный момент ничего не указывает на других жертв, но все владающие дополнительной информацией об этом деле должны связаться с нами», — заявил шериф города Сан-Диего Грег Райларсдаам.
Марк Филиппусис за годы своей карьеры дважды выходил в финал турниров Большого шлема и фигурировал в топ-10 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Николас Филиппусис являлся тренером и менеджером своего сына.