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29 июля 2017
13:19  29 июля 2017 0

На курорте в Турции горит отель с российскими туристами. ВИДЕО

Туристы спасались от огня на балконахФото: телеканал Haberturk

В турецком Кемере пожаром охвачен пятизвездочный отель. Из здания эвакуировали в общей сложности 400 человек, среди пострадавших в огне есть граждане России.

Пожар в отеле начался ранним утром на кухне, затем пламя распространилось в остальные части здания. Некоторых туристов пожарным пришлось эвакуировать с балконов, сообщает RT со ссылкой на турецкий телеканал Habertürk.

По последним данным пострадали 14 человек, в том числе четверо российских туристов. Их направили в местную больницу. В генконсульстве РФ в Анталье эту информацию пока не подтвердили, добавляет ТАСС.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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