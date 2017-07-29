На курорте в Турции горит отель с российскими туристами. ВИДЕО

В турецком Кемере пожаром охвачен пятизвездочный отель. Из здания эвакуировали в общей сложности 400 человек, среди пострадавших в огне есть граждане России.
Пожар в отеле начался ранним утром на кухне, затем пламя распространилось в остальные части здания. Некоторых туристов пожарным пришлось эвакуировать с балконов, сообщает RT со ссылкой на турецкий телеканал Habertürk.
По последним данным пострадали 14 человек, в том числе четверо российских туристов. Их направили в местную больницу. В генконсульстве РФ в Анталье эту информацию пока не подтвердили, добавляет ТАСС.