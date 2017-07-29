{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 июля 2017
18:28  29 июля 2017 0

На границе русских артистов заставят признать Россию оккупантом, а украинских — заплатить штраф

Бизнес многих исполнителей потеряет на этом значительную часть аудиторииФото: PxHere

В Верховной Раде Украины скоро рассмотрят законопроект, согласно которому российским артистам запретят гастроли на Украине, а украинским — в России. Украинский продюсер и ведущий программы «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк в интервью изданию «Краiна» сообщил о своем видении реализации данной инициативы.

Кондратюк считает, что украинцы могут выступать в России, но только после оплаты крупных штрафов в казну родной страны: за первое нарушение — 150 тысяч, за второе — 300 тысяч, а третье — 600 тысяч гривен. «Ани Лорак стремится гастролировать в России и жить в Турции — это ее право. Но тогда не надо ожидать, что ее концерты будут в Украине», — говорит он. По мнению собеседника издания, деньги со штрафов должны идти на оборону Украины. «Когда это дойдет до Москвы, их туда уже не пригласят», — считает Кондратюк.

По отношению к российским артистам украинский продюсер думает применить иные санкции. «На границе на камеру должны сказать, что Путин и Российская Федерация аннексировали Крым и ввели войска на Донбасс, что осуждают эти действия».

Как напоминает RT, ранее в одесском театре юного зрителя был отменен спектакль, участие в котором принимала российская актриса Нонна Гришаева.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров