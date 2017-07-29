В Верховной Раде Украины скоро рассмотрят законопроект, согласно которому российским артистам запретят гастроли на Украине, а украинским — в России. Украинский продюсер и ведущий программы «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк в интервью изданию «Краiна» сообщил о своем видении реализации данной инициативы.
Кондратюк считает, что украинцы могут выступать в России, но только после оплаты крупных штрафов в казну родной страны: за первое нарушение — 150 тысяч, за второе — 300 тысяч, а третье — 600 тысяч гривен. «Ани Лорак стремится гастролировать в России и жить в Турции — это ее право. Но тогда не надо ожидать, что ее концерты будут в Украине», — говорит он. По мнению собеседника издания, деньги со штрафов должны идти на оборону Украины. «Когда это дойдет до Москвы, их туда уже не пригласят», — считает Кондратюк.
По отношению к российским артистам украинский продюсер думает применить иные санкции. «На границе на камеру должны сказать, что Путин и Российская Федерация аннексировали Крым и ввели войска на Донбасс, что осуждают эти действия».
Как напоминает RT, ранее в одесском театре юного зрителя был отменен спектакль, участие в котором принимала российская актриса Нонна Гришаева.