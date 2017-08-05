14:01 05 августа 2017 0

Неймар входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира Фото: Flickr

СМИ назвали астрономическую сумму, которую форвард сборной Бразилии Неймар получил за переход из каталонской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен».

Фотографию чека, которую бразильский футболист получил за трансфер, опубликовал в «Твиттере» журналист американского кабельного спортивного канала ESPN. На снимке запечатлен чек банка Societe Generale и указана сумма — 222 млн евро.

Как добавляет RT, ранее отец знаменитого нападающего, Неймар да Силва, заявлял, что футбольный клуб «Барселона» не выплатил 26 млн евро за продление контракта с его сыном.