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08 августа 2017
15:47  08 августа 2017 0

Челябинский экс-губернатор останется под арестом

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Экс-губернатор Михаил Юревич останется под заочным арестомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Адвокаты бывшего главы региона пытались опротестовать решение Свердловского облсуда о заочном аресте чиновника.

Согласно данным Верховного суда РФ, жалоба от адвоката Рустама Кутуева поступила 17 июня. Суд отказал в передаче кассационной жалобы в коллегию по уголовным делам 4 августа. Ранее адвокат Юревича Игорь Трунов заявлял, что решение Свердловского обслуда от 24 мая незаконно, объясняя, что нельзя арестовывать человека, если он не скрывается от следствия. По словам адвокатов, Юревич имеет уважительные причины не появляться в России, так как проходит лечение в Лондоне. Игорь Трунов также говорил, что экс-губернатор будет просить политического убежища в столице Великобритании, но пресс-секретарь Юревича опровергла его слова.

Михаил Юревич был заочно арестован после того, как не являлся на допросы в четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге. Следователи не поверили медицинским справкам, представленным адвокатами.

Экс-губернатор обвиняется в получении взяток в сфере дорожного строительства и от бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. Решениями судов Екатеринбурга и Челябинска на счета и имущество Юревича наложен арест. Адвокатам удалось вывести из-под ареста счета на сумму в 3,4 млрд рублей.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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