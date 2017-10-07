Британская газета The Тelegraph необычно поздравила президента РФ Владимира Путина с 65-летним юбилеем, подготовив для своих читателей подборку неофициальных фото российского лидера.
Чаще всего на сайте в кадрах, собранных британской газетой, мелькают фотографии, где Владимир Путин находится рядом с домашними питомцами и дикими зверями. Британское издание отмечает, что российский президент является большим любителем животных и дикой природы. Все свободное время он посвящает отдыху в Сибири, спасению редких зверей и спорту. Кроме того, иностранные журналисты называют президента РФ «action man» и «мачо».
Среди самых частных снимков — это рыбалка Путина с министром обороны Сергеем Шойгу в Сибири. Путин ловил рыбу не только на удочку, но и занимался подводной рыбалкой. Нашлось место в подборке и фото президента РФ с тигрицей, леопардами и белым медведем. Были отобраны и несколько снимков, где российский лидер участвует в спортивных состязаниях.
Владимир Путин, напомним, в субботу, 7 октября, отмечает 65-летний юбилей.