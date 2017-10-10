Президент России Владимир Путин намерен лично посетить Фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, а также принять участие в работе нескольких секций. Главу государства ждут как в день открытия форума, так и ближе к его завершению — 21 октября.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин будет общаться с юным поколением «в различных форматах». Так, в день открытия предполагается «живая» беседа.
«Это будет живая беседа без какой-то конкретной повестки дня, там в основном иностранцы среди участников, будет свободная беседа», — отметил Песков. Сколько встреча займет по времени, пресс-секретарь главы государства не уточнил.
21 октября Владимир Путин примет участие в работе некоторых секций. Кроме того, он посетит закрытие фестиваля, сообщает ТАСС.