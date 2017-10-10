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10 октября 2017
22:00  10 октября 2017 0

«Живая беседа без конкретной повестки». Путин приедет в Сочи пообщаться с молодежью

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, экран, путин владимир, монитор
Президент России намерен посетить Фестиваль молодежи и студентовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин намерен лично посетить Фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, а также принять участие в работе нескольких секций. Главу государства ждут как в день открытия форума, так и ближе к его завершению — 21 октября.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин будет общаться с юным поколением «в различных форматах». Так, в день открытия предполагается «живая» беседа.

«Это будет живая беседа без какой-то конкретной повестки дня, там в основном иностранцы среди участников, будет свободная беседа», — отметил Песков. Сколько встреча займет по времени, пресс-секретарь главы государства не уточнил.

21 октября Владимир Путин примет участие в работе некоторых секций. Кроме того, он посетит закрытие фестиваля, сообщает ТАСС.

Наталья Володина
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