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17 октября 2017
17:12  17 октября 2017 0

В России стартовал конкурс для желающих стать элитой

Пресс-конференция в АП
Сергей Кириенко объявил 11 октября о начале конкурса «Лидеры России»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Торгово-промышленная палата РФ поприветствовала старт Всероссийского кадрового конкурса «Лидеры России». Этот проект нацелен на выявление, развитие и поддержку наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны.

В ТПП заявили, что перед государством сегодня стоят глобальные вызовы, которые требуют поиска и отбора управленцев нового типа. Конкурс дает им шанс влиться в ряды новой формирующейся элиты страны, чтобы участвовать в дальнейшем преобразовании России.

«Нынешнее поколение отечественных предпринимателей уже в силу конкурентной необходимости, профессиональной мотивации обязаны профессионально организовать и эффективно вести свое дело. Уверен, что представители российского бизнеса, в том числе члены ТПП, используют возможность принять активное участие в конкурсе, а приобретенные ими управленческие навыки и практика помогут им продвинуться дальше и добиться большего», — сказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил 11 октября о начале конкурса «Лидеры России». Конкурс дает шанс россиянам стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва, той самой, выпускники которой в последние недели массово назначаются на должности губернаторов. Для всех желающих поучаствовать в конкурсе ведется регистрация заявок на сайте лидерыроссии.рф.

Виктор Дорофеев
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