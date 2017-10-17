В России стартовал конкурс для желающих стать элитой

Торгово-промышленная палата РФ поприветствовала старт Всероссийского кадрового конкурса «Лидеры России». Этот проект нацелен на выявление, развитие и поддержку наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны.
В ТПП заявили, что перед государством сегодня стоят глобальные вызовы, которые требуют поиска и отбора управленцев нового типа. Конкурс дает им шанс влиться в ряды новой формирующейся элиты страны, чтобы участвовать в дальнейшем преобразовании России.
«Нынешнее поколение отечественных предпринимателей уже в силу конкурентной необходимости, профессиональной мотивации обязаны профессионально организовать и эффективно вести свое дело. Уверен, что представители российского бизнеса, в том числе члены ТПП, используют возможность принять активное участие в конкурсе, а приобретенные ими управленческие навыки и практика помогут им продвинуться дальше и добиться большего», — сказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил 11 октября о начале конкурса «Лидеры России». Конкурс дает шанс россиянам стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва, той самой, выпускники которой в последние недели массово назначаются на должности губернаторов. Для всех желающих поучаствовать в конкурсе ведется регистрация заявок на сайте лидерыроссии.рф.