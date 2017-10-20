16:43 20 октября 2017 0

Телефонные хулиганы все-таки выставили свою книгу в президентском центре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мастера телефонных розыгрышей Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), приехавшие в Екатеринбург для презентации своей книги «По ком звонит телефон», посетили Ельцин Центр. Как сообщили «URA.RU» пранкеры, Алексей бывал уже в Ельцин Центре, а вот Владимир — еще ни разу, поэтому они и решили отправиться в это знаковое место.

Пикантность ситуации заключается в том, что несколько недель назад Ельцин Центр отказал пранкерам в проведении презентации книги на своей площадке: одной из причин отказа называлась «большая плотность мероприятий» в этот день. «Вот и посмотрим, насколько у них там все загружено», — предложил Лексус своему другу Вовану.

Перед походом в Ельцин Центр встал вопрос, предупреждать ли руководство центр о своем визите. «Если вы пойдете инкогнито, придется покупать билеты по 200 руб. на человека, а если предупредите — вас будут водить бесплатно, как Михалкова», — объяснили пранкерам их екатеринбургские знакомые. «Да зачем? Мы не те персоны, которых нужно водить», — отмахнулся Вован. «Что мы, денег не найдем, что ли?» — обиделся Лексус.

Пранкеры честно заплатили деньги за вход в центр первого президента Фото: Анна Майорова © URA.RU

В итоге пранкеры честно купили билеты на входе и отправились осматривать экспозицию. После сэлфи возле президентского лимузина первом делом они отправились в книжный магазин «Пиотровский» (в котором могла бы пройти их презентация и куда их не пустили). Пранкеры поместили свою книгу на одну из стоек и сфотографили ее. «Вот мы и провели презентацию в Ельцин Центре», — пошутил Алексей Столяров.

Ранее во время прогулки по Екатеринбурге пранкеры в блиц-интервью для «URA.RU» выразили сожаление, что депутат Госдумы Наталья Поклонская не отреагировала на приглашение Ельцин Центра приехать на показ фильма «Матильда», ведь Ельцин имеет самое непосредственное отношения к царской теме. При нем, еще в советское время был снесен дом Ипатьева (где расстреляли царскую семью), а потом в 90-е на этом месте построен Храм на Крови.

Пранкеры Вован и Лексус известны телефонными розыгрышами политиков и звезд: самый знаменитый — звонок певцу Элтону Джону от «президента Путина». Розыгрыш президента Украины Петра Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева привел к международному скандалу, а телефонный разговор от лица Филиппа Киркорова с лидером группы Space Дидье Маруани — к задержанию и полицейскому преследованию в отношении последнего. Ранее они разыгрывали президента Турции Эрдогана и множество раз — украинских политиков.

В начале февраля они опубликовали записи розыгрышей американских сенаторов. Самым «эффективным» стал розыгрыш члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс: пранкеры, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, убедили Уотерс в том, что Россия вмешалась в выборы в республике Лимпопо, сместила экс-главу Бармалея и поставила «свою марионекту» Айболита. Сенатор США принял все это за правду. Розыгрыш вызвал массу комментариев представителей госвласти, в том числе пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и пресс-атташе МИД России Марии Захаровой.