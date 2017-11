Карьера Насти без Потапа началась со скандала. ВИДЕО

10:39 06 ноября 2017 0

Настю Каменских уличили в плагиате Фото: кадр из клипа «Это моя ночь»

Старт сольной карьеры певицы Насти Каменских из дуэта «Потап и Настя» не удался. Композицию «Это моя ночь», клип на которую появился в Сети, интернет-пользователи единодушно назвали плагиатом.

Даже после первого прослушивания знатоки поп-музыки узнали в припеве мотив из хита Something Just Like This американского дуэта The Chainsmokers & Coldplay. «ЭТО ЖЕ ПЛАГИАТ!» — приводит реакцию поклонников «Насти и Потапа» паблик Super.

«Как говорится… не украдешь, не проживешь», «Это возмутительно, отвратительно! Зачем воровать чужое?» — цитирует портал «Дни.ру» отзывы фанатов Каменской.

Автором музыки к песне Каменской указан Потап.

Дуэт «Потап и Настя» заявил о прекращении совместной работы в сентябре. Артисты назвали это «творческой паузой».