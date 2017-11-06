{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 ноября 2017
05 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:39  06 ноября 2017 0

Карьера Насти без Потапа началась со скандала. ВИДЕО

Настю Каменских уличили в плагиатеФото: кадр из клипа «Это моя ночь»

Старт сольной карьеры певицы Насти Каменских из дуэта «Потап и Настя» не удался. Композицию «Это моя ночь», клип на которую появился в Сети, интернет-пользователи единодушно назвали плагиатом.

Даже после первого прослушивания знатоки поп-музыки узнали в припеве мотив из хита Something Just Like This американского дуэта The Chainsmokers & Coldplay. «ЭТО ЖЕ ПЛАГИАТ!» — приводит реакцию поклонников «Насти и Потапа» паблик Super.

«Как говорится… не украдешь, не проживешь», «Это возмутительно, отвратительно! Зачем воровать чужое?» — цитирует портал «Дни.ру» отзывы фанатов Каменской.

Автором музыки к песне Каменской указан Потап.

Дуэт «Потап и Настя» заявил о прекращении совместной работы в сентябре. Артисты назвали это «творческой паузой».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров