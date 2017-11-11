Президент Филиппин признался в убийстве на саммите АТЭС

00:27 11 ноября 2017 0

Глава Филиппин сдерживал смех, рассказывая о совершенном в юности убийстве Фото: commons.wikimedia.org

Глава Филиппин Родриго Дутерте признался в том, что убил человека в подростковом возрасте. Заявление прозвучало на встрече президента с соотечественниками во вьетнамском Дананге, где сейчас проходит саммит АТЭС.

Родриго Дутерте рассказал слушателям, что в 16-летнем возрасте зарезал незнакомого мужчину, за что отбыл срок в тюрьме. Поводом для конфликта, как сообщает Nation News, стал лишь зрительный контакт будущего президента с погибшим. «Мы просто посмотрели друг на друга», — заявил глава Филиппин.

Отмечается, что до выступления политик предупредил присутствующих, что лишь три из пяти рассказанных им историй на самом деле произошли. По словам слушателей, при разговоре об убийстве президент пытался сдержать смех, а в завершении встречи отметил, что считает тюремное заключение за распространение наркотиков слишком мягким наказанием.

Напомним, с 10 по 11 ноября во Вьетнаме проходит саммит лидеров государств — членов АТЭС. Ожидалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу, но главы государств лишь обменялись рукопожатиями, а Трамп и вовсе покинул прием до его окончания.