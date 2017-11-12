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12 ноября 2017
13:57  12 ноября 2017 0

Самый большой в мире самолет экстренно сел в Новосибирске

Airbus А-380 — крупнейший серийный авиалайнер в миреФОТО: Commons.wikimedia

Крупнейший в мире пассажирский самолет Airbus А-380 авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево.

Лайнер следовал из Франкфурта-на-Майне в Шанхай. Во время пути один из пассажиров на борту почувствовал себя плохо. Этим и объяснилась незапланированная посадка в Новосибирске. Спустя два часа самолет продолжил рейс, сообщают «Известия».

Airbus А-380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырёхдвигательный реактивный пассажирский самолет, крупнейший серийный авиалайнер в мире. Его высота 24 метра, длина — почти 73 метра, а размах крыла около 80 метров. Самолет вмещает до 853 пассажиров, может без посадки пролететь 15 400 км.

Артем Косых
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© Служба новостей «URA.Ru»
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