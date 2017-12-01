В российских магазинах нашли творог с антибиотиками и плесенью

01:59 01 декабря 2017 0

Больше трети проверенных образцов творога оказались некачественными Фото: pixabay.com

Роскачество провело проверку 44 популярных торговых марок, поставляющих творожные и молочные продукты на российские прилавки. В результате исследования творога 9% жирности более 35% образцов оказались опасными для здоровья.

Экспертиза проводилась по 62 показателям: исследователи искали в твороге биохимические и токсичные вещества, опасные микроорганизмы, тяжелые металлы и др. Так, в 17 взятых образцах Роскачество нашло следы антибиотиков, в девяти — дрожжи, в шести — растительные жиры и крахмал. Четыре продукта содержали плесень, а еще два — кишечную палочку. Всего из 44 проверенных марок 16 признали не соответствующими стандартам качества.

При этом исследователи отметили порядочность производителей. «Массового стремления к удешевлению нет. Фальсификация творога присутствует в единичных случаях», — приводят «Ведомости» слова экспертов. Также в ведомстве заявили, что большинство исследованных продуктов состоят из жира, молочных белков и микроорганизмов закваски, а вот соя не нашлась ни в одном образце.