Путин поручил провести форум «Россия — спортивная держава» в ноябре в Самаре

Путин подписал ряд документов
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил организовать проведение Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в ноябре 2025 года в Самаре. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!