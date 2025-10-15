15 октября 2025

Путин поручил провести форум «Россия — спортивная держава» в ноябре в Самаре

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил организовать проведение Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в ноябре 2025 года в Самаре. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

