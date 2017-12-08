Понтифик считает, что существующий перевод неточен
Глава католической церкви заявил, что текст молитвы «Отче наш» не точен. По мнению понтифика, его нужно изменить, учитывая звучание на разных языках.
Так, английский перевод содержит строчку «Бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет». Однако, по словам понтифика, этого не может быть, поскольку это означает, что Бог провоцирует человека на искушение, поясняет «Национальная служба новостей».
Франциск добавил, что в переводе на французский эта строчка звучит звучит иначе. Но французы уже исправили ее, и правильный перевод сейчас гласит: «не позволь нам поддаться искушению».