Названо итоговое место России в медальном зачете Олимпиады

13:33 25 февраля 2018 20

Россия не осталась без золотых медалей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

К концу Олимпийских игр в Пхёнчхане подведен неофициальный общекомандный медальный зачет. Россия в итоговом зачете расположилась на 13 месте.

Первое место по количеству медалей занимает Норвегия (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград). Второе место у Германии, уступившей норвежцам в серебре и бронзе (14 золотых, десять серебряных и семь бронзовых медалей). Третье место у Канады (11 золотых, восемь серебряных и десять бронзовых), сообщает «Чемпионат».

Россия по количеству наград оказалась на 13 месте. Всего у российских спортсменов 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Сегодня, в последний день Игр, российские хоккеисты завоевали золотые медали. В общей сложности с 9 по 25 февраля на Олимпийских играх в Южной Корее было разыграно 102 комплекта медалей.