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25 февраля 2018
13:33  25 февраля 2018 20

Названо итоговое место России в медальном зачете Олимпиады

Торжественный прием олимпийцев и паралимпийцев губернатором Евгением Куйвашевым. Екатеринбург, награды, олимпийские медали
Россия не осталась без золотых медалейФото: Александр Мамаев © URA.RU

К концу Олимпийских игр в Пхёнчхане подведен неофициальный общекомандный медальный зачет. Россия в итоговом зачете расположилась на 13 месте.

Первое место по количеству медалей занимает Норвегия (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград). Второе место у Германии, уступившей норвежцам в серебре и бронзе (14 золотых, десять серебряных и семь бронзовых медалей). Третье место у Канады (11 золотых, восемь серебряных и десять бронзовых), сообщает «Чемпионат».

Россия по количеству наград оказалась на 13 месте. Всего у российских спортсменов 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Сегодня, в последний день Игр, российские хоккеисты завоевали золотые медали. В общей сложности с 9 по 25 февраля на Олимпийских играх в Южной Корее было разыграно 102 комплекта медалей.

Виктор Жуков
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