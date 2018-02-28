{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:22  28 февраля 2018 0

Дочь актера Гаркалина рассказала о причинах госпитализации отца

Валерия Гаркалина госпитализировали с воспалением легкихФото: wikipedia.org

Дочь актера Валерия Гаркалина, который был срочно госпитализирован, рассказала о его состоянии. По ее словам, артист попал в больницу из-за воспаления легких.

«Он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких. Сейчас он чувствует себя лучше. Но пока останется в больнице и продолжит лечение», — цитирует Нику Гаркалину «Федеральное агентство новостей». Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что Валерий Гаркалин находится в очень тяжелом состоянии в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Дочь артиста также рассказала, что он не относился серьезно к своему недомоганию, пишет «Экспресс-газета». До госпитализации состояние его здоровья не вызывало опасений. Актриса Ирина Лачина также подтвердила, что из-за болезни Гаркалин не смог отправиться на гастроли. Спектакли с его участием были запланированы в Чите и Иркутске, отмечает портал «Утро.ру».

Народному артисту России Валерию Гаркалину 63 года. Он служил во множестве театров, а с 2001 года ездит по стране с гастролями, представляя антрепризные постановки. Известен ролями в ряде фильмов, в том числе «Детки напрокат», «Ширли-мырли», «Моя прекрасная няня». Напомним, что вчера Гаркалина срочно госпитализировали в научно-исследовательский институт имени Склифосовского.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров