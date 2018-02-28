Дочь актера Гаркалина рассказала о причинах госпитализации отца

08:22 28 февраля 2018 0

Валерия Гаркалина госпитализировали с воспалением легких Фото: wikipedia.org

Дочь актера Валерия Гаркалина, который был срочно госпитализирован, рассказала о его состоянии. По ее словам, артист попал в больницу из-за воспаления легких.

«Он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких. Сейчас он чувствует себя лучше. Но пока останется в больнице и продолжит лечение», — цитирует Нику Гаркалину «Федеральное агентство новостей». Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что Валерий Гаркалин находится в очень тяжелом состоянии в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Дочь артиста также рассказала, что он не относился серьезно к своему недомоганию, пишет «Экспресс-газета». До госпитализации состояние его здоровья не вызывало опасений. Актриса Ирина Лачина также подтвердила, что из-за болезни Гаркалин не смог отправиться на гастроли. Спектакли с его участием были запланированы в Чите и Иркутске, отмечает портал «Утро.ру».

Народному артисту России Валерию Гаркалину 63 года. Он служил во множестве театров, а с 2001 года ездит по стране с гастролями, представляя антрепризные постановки. Известен ролями в ряде фильмов, в том числе «Детки напрокат», «Ширли-мырли», «Моя прекрасная няня». Напомним, что вчера Гаркалина срочно госпитализировали в научно-исследовательский институт имени Склифосовского.