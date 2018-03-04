Миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера «стремится к нулю». Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в ответ на предложение американца «ликвидировать» республики Донбасса. Без согласия этих непризнанных образований, напомнил Пушков, невозможны исполнение Минских соглашений и ввод миротворцев на отколовшиеся от Украины территории.
«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», — написал Пушков в Twitter.
Как уже сообщало «URA.RU», об отсутствии места в политическом пространстве для Донецкой и Луганской народных республик высокопоставленный представитель госдепартамента заявил 3 марта. По словам Волкера, ЛНР и ДНР должны быть ликвидированы как неконституционные образования.
Ранее США расширили санкционный список против России на 21 человека, сообщили сайт Vse42.Ru. Среди них не только граждане РФ, но и представители ДНР и ЛНР.