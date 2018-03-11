В Риге прошел «марш с барабанами» в защиту русских школ

В Риге прошла очередная акция протеста против перевода школ на латышский язык. В ней приняли участие порядка пяти тысяч человек, заявил сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Участники акции митинговали у представительства Еврокомиссии на бульваре Аспазияс, пишет RT. Они били в барабаны, скандировали лозунги против реформы образования и держали в руках плакаты, а также транспаранты.
«Наша задача — донести до властей Германии и Франции, а также центральных властей Евросоюза простую и достойную идею: русские Латвии, национальные меньшинства нашей страны, полны решимости защитить образование на родном языке», — цитирует телеканал 360 заявление организаторов шествия.
Ранее латышское правительство поддержало законопроект, согласно которому все образовательные учреждения постепенно перейдут на обучение только на латышском языке. Решение было принято 23 января.