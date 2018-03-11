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11 марта 2018
11:31  11 марта 2018 0

В Риге прошел «марш с барабанами» в защиту русских школ

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, тренировка, суворовец, перерыв, репетиция, барабан, сву, плац
Русские Латвии намерены отстоять образование на родном языкеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Риге прошла очередная акция протеста против перевода школ на латышский язык. В ней приняли участие порядка пяти тысяч человек, заявил сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

Участники акции митинговали у представительства Еврокомиссии на бульваре Аспазияс, пишет RT. Они били в барабаны, скандировали лозунги против реформы образования и держали в руках плакаты, а также транспаранты.

«Наша задача — донести до властей Германии и Франции, а также центральных властей Евросоюза простую и достойную идею: русские Латвии, национальные меньшинства нашей страны, полны решимости защитить образование на родном языке», — цитирует телеканал 360 заявление организаторов шествия.

Ранее латышское правительство поддержало законопроект, согласно которому все образовательные учреждения постепенно перейдут на обучение только на латышском языке. Решение было принято 23 января.

Виктор Жуков
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