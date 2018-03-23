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23 марта 2018
22 марта 2018
09:54  23 марта 2018 0

Слова Шойгу о голосовании военных за Путина вызвали недоумение в ЦИК

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу на совещании рассказал о поддержке Путина военнымиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Центризбиркоме прокомментировали слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, как военнослужащие проголосовали на выборах президента. К его заявлению в комиссии отнеслись с недоумением и неодобрением, но нарушений не нашли.

На селекторном совещании во вторник Сергей Шойгу сообщил, что явка военнослужащих и членов их семей на выборах составила 99,2%, пишет РИА «Новости». При этом, по его словам, «большая часть военного электората голосовала на общих избирательных участках», а за Владимира Путина проголосовали 89,7% военных и членов их семей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что «мы тоже обратили внимание и с неодобрением отнеслись к словам министра обороны, с недоумением». Она предоставила слово члену комиссии Сергею Сироткину, который занимается вопросами обеспечения избирательных прав военнослужащих. Сироткин заявил, что на совещании у Шойгу речь шла об избирательных участках, организованных на территории воинских частей. «Никаких нарушений в этом нет, и обсуждать тут нечего», — сказал он.

Дарья Корчак
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