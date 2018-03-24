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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Москвы
07:27  24 марта 2018 0

Поклонники посмеялись над звездой сериала «Ольга», который перенес операцию ради бороды. ФОТО

Операция длилась более 12 часов и была очень болезненнойФото: Сергей Романович, YouTube

Звезда сериалов «Ольга» и «Чернобыль: Зона отчуждения» Сергей Романович завел бороду. Причем не обычным способом, а с помощью хирургов: в клинике ему сделали пересадку волосяных луковиц с затылка на лицо. О том, как проходит послеоперационный период, актер рассказывает на своем YouTube-канале.

Сергей Романович выпустил уже два ролика, посвященные своей бороде — сразу после операции и на восьмой день после пересадки волос. Первый из них собрал более 2,3 млн просмотров, второй — 1,5 млн. Операция, по словам Сергея, длилась более 12 часов и была очень болезненной. Борода, ради которой была затеяна операция, начнет расти через два месяца.

Однако не все поклонники актера с пониманием отнеслись к поступку Сергея. Многие расценили это, как желание привлечь к себе побольше внимания, пишет StarHit. Впрочем, большинство подписчиков встали на сторону Сергея: «Что за злость в комментариях? Это его дело», «Если это мечта, то зачем что-то говорить?», «Почему столько негатива? Человек делает, что хочет».

Актер на восьмой день после операции
Фото: Сергей Романович, YouTube

Наталья Володина
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