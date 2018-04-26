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26 апреля 2018
19:15  26 апреля 2018 0

Авиакомпания ищет путешественника на зарплату в 9,5 тысячи евро

Профессиональным путешественникам предоставят квартиру в центре РейкьявикаФото: pixabay.com

В исландской авиакомпании WOW Air объявили о поиске двух человек на вакансию путешественников, которые будут ездить по Северной Америке и Европе. Успешным кандидатам также предоставят квартиру в Рейкьявике и машину.

Одно из главных требований для соискателей — переезд в столицу Исландии, пишет телеканал 360. Именно в Рейкьявике находится головной офис компании. Потенциальные путешественники должны будут составлять путеводитель по 38 пунктам назначения, куда летают самолеты авиаперевозчика. При этом они также должны будут публиковать фото и видео из своих поездок в социальных сетях.

Новым сотрудникам предоставят квартиру в центре Рейкьявика, а также автомобиль и 9,5 тысячи евро (более 700 тысяч рублей) за лето. Сумма должна будет покрыть все расходы в путешествиях. Чтобы предложить свою кандидатуру на вакансию, нужно снять и прислать видео о собственном городе.

Дарья Корчак
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