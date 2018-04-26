Авиакомпания ищет путешественника на зарплату в 9,5 тысячи евро

В исландской авиакомпании WOW Air объявили о поиске двух человек на вакансию путешественников, которые будут ездить по Северной Америке и Европе. Успешным кандидатам также предоставят квартиру в Рейкьявике и машину.
Одно из главных требований для соискателей — переезд в столицу Исландии, пишет телеканал 360. Именно в Рейкьявике находится головной офис компании. Потенциальные путешественники должны будут составлять путеводитель по 38 пунктам назначения, куда летают самолеты авиаперевозчика. При этом они также должны будут публиковать фото и видео из своих поездок в социальных сетях.
Новым сотрудникам предоставят квартиру в центре Рейкьявика, а также автомобиль и 9,5 тысячи евро (более 700 тысяч рублей) за лето. Сумма должна будет покрыть все расходы в путешествиях. Чтобы предложить свою кандидатуру на вакансию, нужно снять и прислать видео о собственном городе.