Два уральских региона вошли в пятерку лидеров по низкому уровню безработицы

В ЯНАО и ХМАО самые низкие на Урале показатели по безработице, самый высокий — у Курганской области. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».
По итогам ноября 2018 года уровень безработицы на Ямале составил 2,2%, а в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 2,5%. Лучше показатели у Москвы 1,2% и Санкт-Петербурга 1,4%. В Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий приходится 65 безработных, на поиски работы у них в среднем уходи 8,5 месяцев, в ХМАО этот показатель равен 154 соискателям и поиски работы сокращаются до полугода.
В Тюменской области уровень безработицы составляет 4,5%, на 100 вакансий претендует 131 человек, на поиски работы они тратят обычно не больше семи месяцев.
На Среднем Урале уровень безработицы второй год держится на отметке 5,1%, на 100 вакансий приходится 327 соискателей. Свердловчанин на поиск работы тратит в среднем 6,9 месяцев.
В промышленном регионе как Челябинская область уровень безработицы составляет 5,4%, на учете в Службе занятости состоят 418 человек, тогда как на поиски работы у них уходит почти семь месяцев. В Пермском крае безработица составляет 5,5% на 100 тысяч населения приходится 460 больных.
В Курганской области, которая в рейтинге занимает 73 место из 82-х, подсчитали что уровень безработицы находится на 9,5%. На 100 вакансий претендуют 568 человек. Самый высокий уровень безработицы, как пишут исследователи, наблюдаются на Северном Кавказе и в Туве. Исследователи выяснили, что средний возраст безработного составляет чуть больше 36 лет. В среднем на поиск работы уходит 7,2 месяца, в среднем на поиск работы уходит 7,2 месяца.