Савченко назвала кандидатов в президенты, за которых не нужно голосовать украинцам

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 16:09
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Савченко Надежда, савченко надежда
Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков»Фото: личная страница Надежды Савченко в Facebook

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко порекомендовала украинцам не голосовать на президентских выборах за «старых политиков». Такое заявление скандальный депутат сделала на своей странице в Facebook.

«Не отдайте ни одного голоса за старых политиков, которые уже 27 лет у власти», — приводит RNS слова Савченко. Также она призвала украинских граждан защищать свой голос на Майдане и вече. «На все это народ имеет право», — добавила депутат Верховной Рады.

В январе этого года Надежда Савченко была выдвинута кандидатом в президенты Украины. Решение было принято на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Однако позднее Центральная избирательная комиссия Украины отказала ей в регистрации. Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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