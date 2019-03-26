Савченко назвала кандидатов в президенты, за которых не нужно голосовать украинцам

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко порекомендовала украинцам не голосовать на президентских выборах за «старых политиков». Такое заявление скандальный депутат сделала на своей странице в Facebook.
«Не отдайте ни одного голоса за старых политиков, которые уже 27 лет у власти», — приводит RNS слова Савченко. Также она призвала украинских граждан защищать свой голос на Майдане и вече. «На все это народ имеет право», — добавила депутат Верховной Рады.
В январе этого года Надежда Савченко была выдвинута кандидатом в президенты Украины. Решение было принято на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Однако позднее Центральная избирательная комиссия Украины отказала ей в регистрации. Выборы президента Украины пройдут 31 марта.