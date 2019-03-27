Следователи проверят деятельность Абызова на посту министра Открытого правительства

Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте экс-министра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Деятельность Михаила Абызова на посту министра Открытого правительства России будет проверена в рамках проходящего расследования. Как рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией, у СКР есть подозрения, что Абызов мог лоббировать бизнес-интересы близких ему компаний.

«Будет проверяться информация, что Абызов, став министром Открытого правительства, мог контролировать деятельность нескольких компаний и быть причастным к выводу из них многомиллиардных кредитов, которые затем переводились в офшоры», — приводит ТАСС слова источника. Какие именно фирмы контролировал Абызов, собеседник информагентства не назвал.

Между тем, уже утром 27 марта в Басманном суде Москвы будет решаться вопрос о мере пресечения задержанному экс-министру — накануне ему было предъявлено обвинение в организации организованной преступной группы с использованием служебного положения, а в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов с помощью сообщников присваивал деньги нескольких энергокомпаний, а затем выводил их в офшоры. По предварительным оценкам, ущерб составил порядка 4 млрд рублей.

Сам Абызов с предъявленными ему обвинениями не согласен, напоминает «Национальная служба новостей». В случае, если вина экс-министра подтвердится, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.