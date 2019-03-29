Глава забайкальских «молодогвардейцев» устроила эротическую фотосессию. ФОТО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 16:38
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Молодая девушка позировала для конкурса «Посланницы красоты»Фото: группа «Говорит Никольск», «ВКонтакте»

Эротические фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодая гвардия» Ульяны Путинцевой попали в местные и федеральные СМИ. На снимках активистка движения позирует в нижнем белье. Откровенной фотосессией уже заинтересовался краевой исполком «Единой России», который инициировал проверку.

«Они (фотографии, — прим.ред.) были сделаны на профессиональной фотосессии для международного конкурса „Посланницы красоты“ в Маньчжурии. Мы сейчас проводим проверку, каким образом они появились в СМИ», — приводит портал «Чита.ру» слова врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Екатерины Фисун. Представительница партии также отметила, что решения о возможном отстранении Путинцевой с поста руководителя движения будут приниматься в центральном комитете «Молодой гвардии».

Фото: группа «Говорит Никольск», «Вконтакте»
Фото: группа «Говорит Никольск», «ВКонтакте»

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