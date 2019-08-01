Порошенко попросит защиты у США от правосудия Зеленского

Бывший глава Украины Петр Порошенко собирается обратиться к американской лоббистской компании BGR group, чтобы защититься от уголовного преследования.
«Порошенко понимает, что все уголовные дела, которые числиться в Государственное бюро расследований, будут иметь достаточно серьезные последствия. Он будет защищаться от атак. Например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — рассказал неназванный источник изданию «Вести Украина». Бывший глава Украины также может скрыться в Лондоне, где находится все его окружение, считает политолог Алексей Якубин, передает
Порошенко — фигурант 11 уголовных дел. Его обвиняют в злоупотреблении властью при распределении должностей в госкорпорации «Центрэнерго», в узурпации судебной власти и незаконном назначении правительства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил возбудить уголовное дело против Порошенко на дебатах в Киеве в рамках президентской кампании. Причиной для этого стал заданный раздраженным тоном вопрос Порошенко про то, как Зеленский собирается строить политику на Украине.