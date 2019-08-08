США нашли альтернативу «Северному потоку — 2»

Трубопровод EastMed позволит США поставлять газ в Европу выгоднее, чем через «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.
«После 2025 года EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу, при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье», — говорится в материале. Издание отмечает, что санкции не позволят США запретить экспорт газа из России в Европу.
Трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt) планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции, уточняет RT. Таким образом, Греция идет на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
Для постройки двух ниток газопровода из России в Германию «Северный поток — 2» нужно получить разрешение от Дании. Разрешения от России, Финляндии, Швеции и Германии, через территориальные воды или исключительные экономические зоны которых пойдет трубопровод, уже получены.