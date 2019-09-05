Аксенов рассказал о поездке с Путиным на мотоцикле без шлема

Глава Крыма Сергей Аксенов раскрыл, почему во время поездки на мотоцикле на байк-шоу ни на нем самом, ни на президенте России Владимире Путине не было шлемов, как это предписано Правилами дорожного движения. Как заявил Аксенов в прямом эфире на телеканале «Крым24», нарушения не было, так движение было перекрыто.
«Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе, — приводит слова главы Крыма РИА „Новости“. — В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали». Во время общения с президентом России по пути на байк-шоу Аксенов, по его словам, обсудил с Путиным «актуальные вопросы жизнедеятельности республики».
Ранее сообщалось, что президент России посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона». Владимира Путина сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, напоминает агентство Nation News.
В Кремле поездку комментировать изначально не стали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он в тот момент находился в отпуске.