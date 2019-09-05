04 сентября 2019

Аксенов рассказал о поездке с Путиным на мотоцикле без шлема

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин, а также руководители Крыма и Севастополя ехали на мотоцикле без шлемовФото: сайт президента РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов раскрыл, почему во время поездки на мотоцикле на байк-шоу ни на нем самом, ни на президенте России Владимире Путине не было шлемов, как это предписано Правилами дорожного движения. Как заявил Аксенов в прямом эфире на телеканале «Крым24», нарушения не было, так движение было перекрыто.

«Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе, — приводит слова главы Крыма РИА „Новости“. — В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали». Во время общения с президентом России по пути на байк-шоу Аксенов, по его словам, обсудил с Путиным «актуальные вопросы жизнедеятельности республики».

Ранее сообщалось, что президент России посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона». Владимира Путина сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, напоминает агентство Nation News.

В Кремле поездку комментировать изначально не стали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он в тот момент находился в отпуске.

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