Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объяснила завершение карьеры

Мексиканская актриса и певица Вероника Кастро, известная ролями в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», завершила свою карьеру из-за усталости от «злобы». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Я устала от этой злобы и, как уже много лет говорю, хочу покоя», — написала 66-летняя актриса. Кастро отметила, что посвятила профессии актрисы 53 года. По ее словам, она любила свое дело.
Историк кино Валерий Фомин заявил, что в России была огромная потребность в сериале «Богатые тоже плачут». Он заявил, что кинолента была «витамином для души» и «отвлекаловкой», передает агентство Nation News.
Вероника Кастро сыграла роль Марианы Вильяреаль в сериале «Богатые тоже плачут», который начали показывать на советском телевидении в 1991 году. «Дикая Роза» стала выходить на российских экранах в 1994 году. Актриса играла в театре, работала на телевидении и записала более 20 музыкальных альбомов.