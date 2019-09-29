Собчак высмеяла РПЦ за совет насчет секса, данный молодежи

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак считает странным совет Русской православной церкви, которая посоветовала молодым россиянам побыстрее обзаводиться семьями, чтобы меньше заниматься рукоблудием и меньше смотреть порнографию.
«Семьями. Обзаводиться. Когда расцвет эпохи рукоблудия обычно у людей. Лет примерно в четырнадцать, то есть. Интересная личность этот митрополит [Иларион]», — написала она в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал молодым людям, которые проводят время «за просмотром порнографии и рукоблудием», сконцентрироваться на семейной жизни и направлять всю свою сексуальную энергию на своего супруга. Такое заявление представитель РПЦ сделал в эфире федерального телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос одного из зрителей.