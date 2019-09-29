29 сентября 2019

Собчак высмеяла РПЦ за совет насчет секса, данный молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Ксении Собчак в Ельцин Центре. Екатеринбург, собчак ксения, портрет, дело собчака
По мнению Ксении Собчак, Русская православная церковь повела себя нелепоФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак считает странным совет Русской православной церкви, которая посоветовала молодым россиянам побыстрее обзаводиться семьями, чтобы меньше заниматься рукоблудием и меньше смотреть порнографию.

«Семьями. Обзаводиться. Когда расцвет эпохи рукоблудия обычно у людей. Лет примерно в четырнадцать, то есть. Интересная личность этот митрополит [Иларион]», — написала она в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал молодым людям, которые проводят время «за просмотром порнографии и рукоблудием», сконцентрироваться на семейной жизни и направлять всю свою сексуальную энергию на своего супруга. Такое заявление представитель РПЦ сделал в эфире федерального телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос одного из зрителей.

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