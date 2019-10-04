Алсу рассказала, кто помог ей сделать карьеру

Певица Алсу Абрамова призналась, что музыкальную карьеру ей помог построить ее влиятельный отец бизнесмен Ралиф Сафин. Об этом она заявила в шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной».
«Без отцовской поддержки у меня бы ничего не вышло. Папа увидел во мне потенциал и всячески помогал: связями, и так далее», — рассказала артистка. По словам певицы, она начала выступать на сцене с 15 лет. Алсу призналась, что отец создал для нее команду, которая оберегала ее от негатива.
Также певица заявила, что будет поддерживать свою дочь Микеллу. Алсу рассказала, что девочка за время шоу «Голос. Дети» очень повзрослела. Певица подчеркнула, что перед конкурсом долго думала и советовалась с профессионалами, стоит ли Микелле участвовать в шоу.
После объявления итогов шестого сезона шоу «Голос. Дети» разразился скандал. В проекте по результатам зрительского голосования победила дочь Алсу — Микелла Абрамова. Однако телезрители были возмущены итогами. Руководство канала провело привлекло компанию Group IB для проведения расследования. Проверка выявила накрутку голосов, которая и помогла дочери Алсу выиграть, передает портал «Утро.ру». Результаты были аннулированы, а победителями объявили всех финалистов шестого сезона шоу, сообщает «Национальная служба новостей».