Над Лос-Анджелесом появилась надпись VVP67 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В небе над Лос-Анджелесом неизвестный самолет написал хэштег VVP67. Американские пользователи Instagram увидели в этом поздравление президента России Владимира Путина с 67-летием, либо присоединение России к G7 — саммиту «Большой семерки».

Свое 67-летие, как напоминает телеканал 360, Владимир Путин отпраздновал 7 октября. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, день рождения он провел с родными и близкими, а перед этим побывал в тайге.