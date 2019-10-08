07 октября 2019

В небе над США появилось поздравления Путина с днем рождения. ФОТО, ВИДЕО

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Клипарт. Екатеринбург, самолет, небо
Над Лос-Анджелесом появилась надпись VVP67Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В небе над Лос-Анджелесом неизвестный самолет написал хэштег VVP67. Американские пользователи Instagram увидели в этом поздравление президента России Владимира Путина с 67-летием, либо присоединение России к G7 — саммиту «Большой семерки».

Свое 67-летие, как напоминает телеканал 360, Владимир Путин отпраздновал 7 октября. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, день рождения он провел с родными и близкими, а перед этим побывал в тайге.

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#vvpg7 or #vvp67 - why did ya hire a #skywriter ??? What up!?! Read answer in thread below !

Публикация от gilda (@gildacentral)

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#vvpg7 ????

Публикация от nickitysplit (@nickitysplit)

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