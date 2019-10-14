Следователи задержали участников незаконных протестов в Москве

Сотрудники Следственного комитета задержали нескольких фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках во время несанкционированных митингов в столице 27 июля. Их подозревают в применении силы к сотрудникам полиции и Росгвардии, сообщили в пресс-службе СК.
«В рамках расследования уголовного дела об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти установлены шесть лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в заявлении ведомства.
Речь идет об участниках незаконной акции 27 июля — Егоре Лесных и Максиме Мартинцове. По версии следствия, они, «действуя группой лиц», повалили сотрудника Росгвардии на тротуар. «Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. <…> Установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей», — добавили в СК. Еще один подозреваемый — Андрей Баршай — предположительно толкнул росгвардейца в спину.
«В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски. Вместе с тем двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись», — сообщили в пресс-службе СКР.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о беспорядках в ходе несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Шесть фигурантов дела были приговорены к реальным срокам — от двух до пяти лет колонии. Актеру Павлу Устинову удалось избежать реального наказания. В начале сентября Следственный комитет прекратил расследование в отношении пяти фигурантов.