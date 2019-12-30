29 декабря 2019

На «голубом огоньке» на НТВ в новогоднюю ночь будет петь телеведущий Норкин. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Телеведущий Андрей Норкин, норкин андрей
Андрей Норкин 31 декабря попробует себя в необычной ролиФото: Норкин А.В. © Сайт andreynorkin.ru/Максим Матюх

Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин выступит в новогоднем «голубом огоньке» на телеканале НТВ и споет несколько песен. Об этом сообщил сам журналист и подтвердили представители федерального канала.

«Выступлю в новогоднюю ночь на «Квартирнике у Маргулиса», — написал Норкин на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

На сайте самого телеканала НТВ также сообщается, что Норкин в ночь с 31 декабря на 1 января предстанет перед зрителями в необычном амплуа: ведущий будет не обсуждать последние политические новости, а исполнять музыкальные композиции. На НТВ решили провести «голубой огонек» не в «классическом» эстрадно-попсовом формате, а в виде «рок-квартирника», ведущим котором станет экс-участник группы «Машина времени» Евгений Маргулис.

Помимо Норкина и Маргулиса, в новогоднем шоу НТВ поучаствуют музыканты группы «ДДТ», шоумен Николай Фоменко, музыкант Петр Подгородецкий и другие звезды российской сцены, которых редко можно увидеть в праздничном телеэфире.

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© Служба новостей «URA.RU»
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