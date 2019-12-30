Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин выступит в новогоднем «голубом огоньке» на телеканале НТВ и споет несколько песен. Об этом сообщил сам журналист и подтвердили представители федерального канала.
«Выступлю в новогоднюю ночь на «Квартирнике у Маргулиса», — написал Норкин на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.
На сайте самого телеканала НТВ также сообщается, что Норкин в ночь с 31 декабря на 1 января предстанет перед зрителями в необычном амплуа: ведущий будет не обсуждать последние политические новости, а исполнять музыкальные композиции. На НТВ решили провести «голубой огонек» не в «классическом» эстрадно-попсовом формате, а в виде «рок-квартирника», ведущим котором станет экс-участник группы «Машина времени» Евгений Маргулис.
Помимо Норкина и Маргулиса, в новогоднем шоу НТВ поучаствуют музыканты группы «ДДТ», шоумен Николай Фоменко, музыкант Петр Подгородецкий и другие звезды российской сцены, которых редко можно увидеть в праздничном телеэфире.