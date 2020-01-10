От производителя «Суперджетов» потребовали 2 млрд рублей из-за постоянных поломок самолетов

«ИрАэро» подаст в суд на производителей SSJ-100, если те не возместят убытки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила претензию с требованием возместить убытки в адрес АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая является разработчиком и производителем самолетов Sukhoi Superjet 100. Отмечается, что большая часть этих лайнеров в парке авиакомпании не исправны.

«Авиакомпания требует от производителя лайнеров возместить 1,9 миллиарда рублей с момента начала эксплуатации SSJ-100 — с 2016 года», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Собеседник агентства подчеркнул, что претензия связана с неудовлетворительным техническим состоянием лайнера.

Источник пояснил, что в парке «Ираэро» из девяти SSJ-100 исправны только пять. По его словам, в указанную сумму включены расходы по содержанию самолетов, убытки из-за отмены рейсов, а также упущенная выгода компании с 2016 года. Если претензия останется без удовлетворения, компания намерена подать иск к ГСС в арбитражный суд, отмечает агентство.

Компания «Гражданские самолеты Сухого» не смогла выполнить план продаж на 2019 год. Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) смог продать всего один самолет в 2019 году. Из-за этого выручка компании рухнула в 4,5 раза, а убыток вырос в 2,5 раза. Покупатели не хотят приобретать «Суперджеты» без официальных гарантий от госкорпорации «Ростех». Дискуссия о целесообразности использования SSJ100 началась после авиакатастрофы в Шереметьево в мае. Тогда в результате аварийной посадки самолета погиб 41 человек, напоминает RT.