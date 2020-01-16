В России квартиру теперь можно купить с помощью карточки

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Благоустройство детской площадки в ЖК Славутич. Тюмень, новостройки, новостройки тюмени, жк славутич
Россияне смогут покупать квартиры по безналуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В России впервые запустили сервис по покупке жилья с помощью онлайн-оплаты. Совместную работу по этому сервису провели девелопер «ПИК» и Сбербанк, передает RNS.

«Благодаря этому соглашению впервые в России стала возможной покупка жилой и сопутствующей (кладовые помещения, машиноместа) недвижимости онлайн с помощью банковской карты», — цитирует агентство сообщение девелопера. Отмечается, что комиссий по подобным операциям не предусмотрено.

Ранее при покупке квартиры по безналичному расчету можно было совершить только с помощью перевода денег на специальный банковский счет. Доступ к этому счету продавец получал только после регистрации сделки. К тому же, оплата картой на рынке недвижимости не является массовой из-за высокой комиссии для продавцов за прием карт — до 0,8% от стоимости жилья в 2019 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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