Миронов требует от «Газпрома» раздать премии нуждающимся

Премии выглядят демонстрацией вседозволенности, считает депутат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов возмутился решением правления «Газпрома» увеличить премии топ-менеджерам компании. По мнению политика, такие вознаграждения — «полный отрыв от реальности и чувствительный удар по авторитету власти».

С критикой на руководство «Газпрома» справедливоросс обрушился после опубликованного во вторник отчета компании. В нем говорится, что ее топ-менеджерам по итогам первого квартала 2020 года увеличили выплаты в 1,7 раза. Как отмечает политик, три четверти выплат пришлось на премии и прочие виды вознаграждения.

По мнению Миронова, в положении, когда «большинство сограждан бедствует», неуместно поощрять сотрудников «Газпрома». «В наши дни для такой демонстрации и умысла не нужно: слишком уж очевидна пропасть между народом и элитой», — приводит слова Миронова его пресс-служба. Поэтому он предлагает правлению передать эти деньги на благотворительные цели.

Ранее Сергей Миронов заявлял, что причиненный ущерб от ЧП в Норильске должны из личных средств оплатить акционеры «Норникеля». А президенту РФ Владимиру Путину депутат предложил реформировать систему здравоохранения, недостатки которой стали видны после пандемии коронавируса.

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