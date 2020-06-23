Президент Франции заявил о «смерти мозга» НАТО

Враждебные действия турецкого фрегата в отношении французского корабля продемонстрировали «смерть мозга» НАТО, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава Франции высказался на пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.
«Я отсылаю вас к заявлениям, которые сделал в конце прошлого года, — о „смерти мозга“ НАТО. Недавний инцидент это ярко демонстрирует», — приводит ТАСС слова Макрона. Французский лидер считает, что сложившаяся ситуация недопустима, уточняет «
Скандал разгорелся после того, как возле берегов Ливии турецкий фрегат отказался дать французскому фрегату досмотреть груз на борту, напоминает RT. Чтобы не допустить осмотра фрегат из Турции взял на прицел французский корабль. Это было оценено как агрессия.
Еще годом ранее Макрон заявлял, что координация в НАТО абсолютно исчезла. После этого высказывания в альянсе разразился скандал.
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