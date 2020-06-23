Президент Франции заявил о «смерти мозга» НАТО

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Еще годом ранее Макрон заявлял, что координация в НАТО абсолютно исчезла. После этого высказывания в альянсе разразился скандал.

Скандал разгорелся после того, как возле берегов Ливии турецкий фрегат отказался дать французскому фрегату досмотреть груз на борту, напоминает RT . Чтобы не допустить осмотра фрегат из Турции взял на прицел французский корабль. Это было оценено как агрессия.

«Я отсылаю вас к заявлениям, которые сделал в конце прошлого года, — о „смерти мозга“ НАТО. Недавний инцидент это ярко демонстрирует», — приводит ТАСС слова Макрона. Французский лидер считает, что сложившаяся ситуация недопустима, уточняет « Федеральное агенство новостей » . По мнению президента, то, что сделал турецкий фрегат никак не совместимо со статусом страны, как члена НАТО. Макрон отметил, что стабильность в Средиземном море — важнейшая задача Франции.

Враждебные действия турецкого фрегата в отношении французского корабля продемонстрировали «смерть мозга» НАТО, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава Франции высказался на пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.

Эммануэль Макрон доказал, что у НАТО «умер мозг» Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram

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