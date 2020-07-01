Россия ответила США на обвинение в сговоре с талибами

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Ранее разведка США опровергла предыдущую статью о сговоре России с «Талибаном». Об этом написал лично президент Америки Дональд Трамп.

NYT, ссылаясь на официальные лица США, утверждает, что деньги принадлежали российской военной разведке. Газета считает, что факт «вознаграждений за убийство американских военных» доказывает то, что участники исламистского движения якобы подтвердили информацию во время допросов.

«После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими», — заявил в своем Facebook посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат уточнил, что угрозы в их адрес поступают не впервые.

Посольство России направило ноту в Госдеп США после публикации The New York Times очередной статьи с якобы доказательствами связи страны с «Талибаном» (организация запрещена в России). Газета утверждает, что власти США перехватили информацию о переводе российских денег на счета талибов.

Российскому посольству начали поступать угрозы после статьи в NYT Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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