Регионам Урала предрекли серьезный кризис из-за пандемии

Благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сразу нескольким регионам Урала следует готовиться к финансовым проблемам в ближайшие месяцы. Такой вывод следует из исследования, проведенного аналитиками Российского экономического университета имени Плеханова.

«Основной их вывод на первый взгляд кажется парадоксальным — бюджеты субъектов Федерации, которые до пандемии считались наиболее благополучными, пострадают больше, чем финансы проблемных регионов», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования.

Специалисты рассмотрели три сценария развития событий — оптимистичный, умеренно пессимистичный и пессимистичный. Согласно первому, события будут развиваться по аналогии с кризисом 2008—2009 годов. У подавляющего большинства регионов доходы снизятся в пределах 10%. При втором сценарии доходы четырех регионов рухнут более чем на 20%. Речь идет о Республике Татарстане, Кемеровской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Пессимистичный сценарий подразумевает такое падение бюджетам 13 регионов: Татарстану, Иркутской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, Кемеровской области, Башкортостану, Липецкой области, Московской области, Удмуртии, Свердловской области, Ненецкому автономному округу, а также Белгородской, Ленинградской и Томской областей.

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