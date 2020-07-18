В Москве из окна выпала чемпионка мира по фигурному катанию

После падения с высоты скончалась 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Как сообщает «РЕН ТВ», девушка выпала из окна дома в Москве.
«Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла после падения из окна», — сказано на сайте телеканала. Несмотря на то, что девушка сменила спортивное гражданство, она часто бывала в России. Александровской пришлось вернуться к тренировкам на родине после травмы, полученной в Канаде.
По данным telegram-канала LIFE SHOT, перед смертью девушка оставила записку со словом «люблю». Другие подробности случившегося не сообщается. Известно только, что Александровская погибла сразу после падения. ЧП произошло на улице 1905 года. Фигуристка каталась в паре с Харли Уиндзором. Вместе они стали чемпионами финала серии Гран-при на уровне юниоров, пишет агентство Nation news.
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