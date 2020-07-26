В звонке Зеленского Путину увидели желание заручиться поддержкой

Владимир Зеленский хочет получить поддержку от Владимира Путина Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину говорит о желании получить его поддержку. Так считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

«Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции. Но она неконструктивна. Декларировать безальтернативность минских соглашений и при этом делать все, чтобы их не выполнять — это путь в тупик. О чем и дал понять Зеленскому российский президент», — приводит РИА «Новости» слова сенатора. Украинский лидер, по его мнению, делает все, чтобы не выполнять соглашения, что «читается в каждом его действии».

Телефонный разговор глав двух государств, напомним, состоялся в воскресенье по инициативе Владимира Зеленского. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин во время беседы сказал, что озвученная его коллегой позиция о безальтернативности минский договоренностей должна подтверждаться реальными действиями Киева. Также лидеры стран приветствовали достижение договоренности о полном прекращении огня в Донбассе с 27 июля.