В Минске сотрудники ОМОНа опустили щиты в знак солидарности с манифестантами. В акции участвуют тысячи людей, которые мирно потребовали отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«В Минске силовики на площади Независимости опустили щиты в знак солидарности с манифестантами», — пишет ТАСС. На кадрах, опубликованных с места событий, видно, что колонна людей идет к зданию правительства. Затем ОМОН опускает щиты, пропускает протестующих, а манифестанты бросаются обнимать силовиков.
Как сообщают РИА «Новости», объятия с силовиками продлились недолго. Военные оттеснили протестующих от дома правительства в Минске.
Ранее сообщалось, что рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) потребовали отставки Лукашенко после отказа премьер-министра страны Романа Головченко встретиться с ними в присутствии прессы. Тысячи рабочих двинулись в центр Минска, скандируя: «Уходи!»
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