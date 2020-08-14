ОМОН в Минске опустили щиты в знак солидарности с протестующими. ВИДЕО

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
ОМОН поддержал протестующих в Минске Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В Минске сотрудники ОМОНа опустили щиты в знак солидарности с манифестантами. В акции участвуют тысячи людей, которые мирно потребовали отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«В Минске силовики на площади Независимости опустили щиты в знак солидарности с манифестантами», — пишет ТАСС. На кадрах, опубликованных с места событий, видно, что колонна людей идет к зданию правительства. Затем ОМОН опускает щиты, пропускает протестующих, а манифестанты бросаются обнимать силовиков.

Как сообщают РИА «Новости», объятия с силовиками продлились недолго. Военные оттеснили протестующих от дома правительства в Минске.

Ранее сообщалось, что рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) потребовали отставки Лукашенко после отказа премьер-министра страны Романа Головченко встретиться с ними в присутствии прессы. Тысячи рабочих двинулись в центр Минска, скандируя: «Уходи!»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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