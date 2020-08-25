25 августа 2020

В России хотят создать список с последователями АУЕ

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония закладки первого камня в основание нового регионального транспортно-пересадочного узла в микрорайоне Ботанический. Екатеринбург, колючая проволока, зона, стена, запретная зона, тюрьма, огорождение
Почти половину последователей запрещенного движения составляют подростки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России в скором времени может появиться единая база с участниками запрещенного в стране движения АУЕ. Об этом в среду заявил Сергей Кравчук, который занимает пост врио замглавы управления МВД РФ по охране общественного порядка.

«Рассматривался такой вопрос. Мы только все это предполагаем разработать», — цитирует Кравчука РИА «Новости». Он добавил, что пока правоохранительные органы не обладают общей статистикой по подросткам, которые участвуют в движении. Это объясняется тем, что АУЕ попало под запрет совсем недавно.

По неофициальной статистике, в движении задействованы более 34 тысяч человек, при этом 40% из них составляют подростки в возрасте от 13 до 17 лет.

Верховный суд РФ признал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство», «Арестантский уклад един» — прим. ред.) экстремистской организацией 17 августа. Теперь его деятельность запрещена на территории всей страны, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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