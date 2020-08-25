В России хотят создать список с последователями АУЕ

В России в скором времени может появиться единая база с участниками запрещенного в стране движения АУЕ. Об этом в среду заявил Сергей Кравчук, который занимает пост врио замглавы управления МВД РФ по охране общественного порядка.
«Рассматривался такой вопрос. Мы только все это предполагаем разработать», — цитирует Кравчука РИА «Новости». Он добавил, что пока правоохранительные органы не обладают общей статистикой по подросткам, которые участвуют в движении. Это объясняется тем, что АУЕ попало под запрет совсем недавно.
По неофициальной статистике, в движении задействованы более 34 тысяч человек, при этом 40% из них составляют подростки в возрасте от 13 до 17 лет.
Верховный суд РФ признал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство», «Арестантский уклад един» — прим. ред.) экстремистской организацией 17 августа. Теперь его деятельность запрещена на территории всей страны, напоминает RT.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.