13 сентября 2020

МВД предложило новое условие для допуска мигрантов в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обсуждение имени аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, мигранты, аэропорт, багаж, гастарбайтеры
Новое требование к мигрантам могут ввести в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для получения разрешения на постоянное проживание в России мигранты должны будут оформить ID-карту для идентификации личности. Соответствующий законопроект разработало МВД РФ.

«Для иностранных граждан, приобретающих статус долгосрочно пребывающих на территории РФ, документом, удостоверяющим личность, будет являться единый документ с электронным носителем информации (ID-карта)», — приводит РИА «Новости» выдержку из законопроекта. Новое требование к мигрантам могут ввести в 2021 году.

Для получения ID-карты иностранцы должны зарегистрировать свои отпечатки пальцев, сфотографироваться и пройти медицинское обследование. Врачи проверят, есть ли у мигранта опасные инфекционные заболевания. В МВД планируют, что карта будет действовать десять лет. Она позволит совершать юридические операции в интернете и пользоваться банковскими услугами, передает Life.

Выдачей карт займутся органы МВД РФ, сообщает телеканал 360. Для получения документа нужно будет заплатить госпошлину. Мигрантам не нужно будет получать ID-карту, если они собираются жить в России меньше 90 дней.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...