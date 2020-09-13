МВД предложило новое условие для допуска мигрантов в Россию

Для получения разрешения на постоянное проживание в России мигранты должны будут оформить ID-карту для идентификации личности. Соответствующий законопроект разработало МВД РФ.
«Для иностранных граждан, приобретающих статус долгосрочно пребывающих на территории РФ, документом, удостоверяющим личность, будет являться единый документ с электронным носителем информации (ID-карта)», — приводит РИА «Новости» выдержку из законопроекта. Новое требование к мигрантам могут ввести в 2021 году.
Для получения ID-карты иностранцы должны зарегистрировать свои отпечатки пальцев, сфотографироваться и пройти медицинское обследование. Врачи проверят, есть ли у мигранта опасные инфекционные заболевания. В МВД планируют, что карта будет действовать десять лет. Она позволит совершать юридические операции в интернете и пользоваться банковскими услугами, передает
Выдачей карт займутся органы МВД РФ, сообщает телеканал 360. Для получения документа нужно будет заплатить госпошлину. Мигрантам не нужно будет получать ID-карту, если они собираются жить в России меньше 90 дней.
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